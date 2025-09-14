Демонстранты вышли на трассу с палестинскими флагами

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Последний этап многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" отменили из-за протестов активистов с палестинскими флагами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что демонстранты вышли на трассу и использовали дымовые шашки, конфликтуя с полицией.

3 сентября велогонщики не смогли доехать до финиша 11-го этапа из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу. Организаторы приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша. Дистанция 16-го этапа была сокращена на 8 км из-за участников акции протеста, перекрывших дорогу к финишу.

Протесты были обусловлены участием в велогонке команды Israel Premier-Tech. По ходу многодневки команду попросили убрать из названия слово "Израиль".

Победителем "Вуэльты" стал датский велосипедист Йонас Вингегор. Он выиграл многодневку впервые. В прошлом году победителем стал словенец Примож Роглич. Он и испанец Роберто Эрас выигрывали гонку по четыре раза и являются рекордсменами по количеству титулов.

"Вуэльта" впервые прошла в 1960 году. Многодневка является одним из трех гранд-туров наряду с "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". в 2007 году победителем "Вуэльты" стал россиянин Денис Меньшов.