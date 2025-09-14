Двукратный олимпийский чемпион Садулаев не сможет выступить на турнире в Загребе из-за проблем с визой

ТАСС, 14 сентября. Российский борец вольного стиля Заур Угуев посвятил свою победу в чемпионате мира в Загребе двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, который не сможет принять участие в турнире из-за проблем с визой. Об этом Угуев рассказал журналистам.

Садулаева заменит серебряный призер чемпионата России Магомед Курбанов. Победителем чемпионата страны в июне стал Садулаев.

"Эту победу посвящаю Абдулрашиду Садулаеву, - сказал Угуев. - Если не считать года победы на Олимпиаде, этот год могу назвать самым счастливым в своей жизни. Я впервые в Хорватии".

На вопрос журналистов о товарищах по команде, которым пришлось около шести часов ждать в аэропорту пропуска в страну, Угуев ответил: "Они вышли, они поборолись, это главное. Поддерживал их как мог".

В решающем поединке россиянин победил Ахмада Мохаммаднежаджавана из Ирана и стал трехкратным чемпионом мира. Турнир в Загребе завершится 21 сентября. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.

Угуеву 30 лет. Он является олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В этом же весе спортсмен дважды становился чемпионом мира. Он стал первым россиянином, который выиграл медаль на чемпионате мира - 2025.