Экипаж был составлен из женщин и барабанщика Андрея Карташова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипаж информационного агентства ТАСС во главе с барабанщиком Андреем Карташовым принял участие в заезде дружбы на лодках "Дракон", который проходил в заключительный день гребного турнира AAACUP (Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко). Соревнования проходили в Москве на гребном канале в Крылатском.

"Изначально моя идея была устроить гонку ТАСС - "РИА Новости", один на один, - рассказал ТАСС капитан экипажа Карташов. - И организаторы готовы были пойти на то, чтобы дать нам отдельное время для заезда. Но, получив вызов, команда из "РИА Новости" ушла в молчание - возможно, испугались".

"В итоге наша команда заявилась в заезд со звездами. Учитывая, что на веслах были исключительно девушки и все в первый раз - мы выступили отлично. А коллеги из "РИА Новости", надеюсь, соберутся в следующем году", - добавил собеседник ТАСС, вышедший на гонку в белоснежной капитанской фуражке.

Экипажу ТАСС выпало бороться с командами, составленными из звезд спорта, представителей Олимпийского комитета России, женского футбольного клуба "Динамо" и других гребцов, имевших куда больше опыта управления 10-местными "Драконами".

Диковинный речной дракон, на котором соревнуются спортсмены, на самом деле является большим пластиковым каноэ, которое украшено головой и хвостом мифического существа. Соревнования традиционно проходят в классах Д-10 и Д-20, в каждой лодке находится по 10 и 20 гребцов соответственно. Еще одной яркой особенностью соревнований является наличие в каждом экипаже барабанщика. Без него не проходит ни одна тренировка команды, а на турнирах экипаж без него просто не допустят к гонке. Еще один важный человек в лодке - рулевой, который следит за поворотами и курсом движения. Допускается уменьшение количества гребцов, в лодке могут быть восемь, а не десять спортсменов с веслами, но барабанщик и рулевой должны присутствовать обязательно.

Первые гонки на лодках "Дракон" начали проводиться более 2000 лет назад в Южном Китае. Долгое время этот вид спорта оставался традиционно китайским и был распространен только в Азиатском регионе. Но в 1976 году в Гонконге состоялись международные соревнования, в которых приняли участие австралийские, американские и канадские гребцы. Россияне впервые приняли участие в соревнованиях драконистов в 1998 году по приглашению китайской федерации этого вида спорта.

О турнире

Международный Кубок олимпийских чемпионов AAACUP по гребле на байдарках и каноэ проходил в 25-й раз. В соревнованиях принимали участие более тысячи спортсменов - от юных участников младше 15 лет до ветеранов старше 55. За награды соревнований боролись как любители, так и профессионалы, включая членов сборной России по гребле на байдарках и каноэ. В заездах соревновались и мужчины, и женщины.

В юбилейном Кубке принимали участие спортсмены из России, Белоруссии, Италии, Испании, Венгрии, Аргентины, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Программа мероприятия включала в себя соревнования по гребле на байдарках и каноэ, лодках "Дракон" и доске с веслом. Посетители могли увидеть заезды "Отцы и дети", заезд студентов московских вузов на лодках "Дракон", звездные заезды с участием титулованных спортсменов из других видов спорта и экспериментальные индивидуальные и командные гонки на байдарках и каноэ.

За время своего существования Кубок превратился в масштабный спортивный фестиваль, объединяющий лучших российских и зарубежных спортсменов. В 2020 году турнир был официально включен в календарь Международной федерации каноэ.