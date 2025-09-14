В воскресенье красно-белые потерпели третье поражение подряд, уступив в овертайме "Торпедо"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" неэмоционально ведут себя на скамейке во время матчей, их можно сравнить с сытыми котами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

В воскресенье "Спартак" в матче с нижегородским "Торпедо" потерпел третье поражение подряд в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге, уступив в овертайме со счетом 3:4.

"В каких-то моментах команда меня слышит, но тут больше зависит от игроков. Тренер должен тактически помогать команде, но эмоции должны исходить от игроков. Эмоции у нас непонятные, нет поддержки друг другу, мы с этим разберемся. Команда на лавке у нас неживая, как сытые коты. Надо эту проблему внутри решить", - сказал Жамнов.

Тренер высказался об одном из лидеров команды Павле Порядине. "Ему надо успокоиться и делать то, что ему нужно делать, а не стараться делать все за всех. Много энергии им тратится впустую", - отметил он.

"Спартак" с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. 16 сентября команда в гостях сыграет с московским ЦСКА.