ЦСКА проиграл впервые с октября, "Зенит" потерял очки. Итоги восьмого тура РПЛ

Армейцы в гостях уступили "Ростову", "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Балтикой"

ТАСС, 14 сентября. Программа восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье тремя матчами. В этот день калининградская "Балтика" отняла очки у петербургского "Зенита", самарские "Крылья Советов" победили "Сочи", ЦСКА уступил "Ростову", потерпев первое поражение в чемпионате с ноября 2024 года.

В заключительном матче дня ЦСКА на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1. Армейцы не могли рассчитывать на одного из лидеров атаки Кирилла Глебова, который получил повреждение в расположении сборной России. Единственный мяч на 7-й минуте забил бывший футболист ЦСКА, полузащитник и капитан "Ростова" Константин Кучаев. К его голу привела ошибка вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева - он отдал передачу на короткое расстояние на Ивана Облякова, но Кучаев перехватил ее и забил мяч.

В конце первого тайма ЦСКА остался вдесятером, после подсказки видеоассистентов главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил защитника Милана Гайича за грубую игру. На 84-й минуте матча вторую желтую карточку получил бразильский полузащитник армейцев Матеус Алвес, поэтому гости доигрывали встречу вдевятером. ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ с 23 ноября 2024 года, тогда команда дома также уступила "Ростову" (1:2). Армейцы не проигрывали в чемпионате на протяжении 21 матча.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини остался недоволен качеством игры с "Ростовом", но защитил допустившего результативную ошибку Акинфеева. "Мы сегодня теряли мячи в первой, второй и третьей трети поля, проигрывали единоборства, не сделали то, что запланировали, матч, где не было наполнения, - сказал Челестини, комментарий которого приводит пресс-служба армейцев. - ЦСКА не играл так, как раньше, были ошибки, индивидуальные и коллективные. Ноль очков, что приносит очки - игра, коммуникация, тогда можно сражаться. Ошибка Игоря Акинфеева является единственной, которая меня не раздосадовала, если мы играем в такой стиль, футболист ошибается, то это уже моя вина. Ошибка Игоря - ошибка тренера. Мы еще 250 мячей потеряли за время матча, эти потери не имели ничего общего с планом игры, не было концентрации, было меньше желания и энергетики, чем у "Ростова". Поэтому ошибка Акинфеева - не проблема, такое случается".

"Ростов" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. ЦСКА с 15 очками идет 4-м. В следующем туре ростовчане 21 сентября на выезде встретятся с калининградской "Балтикой", ЦСКА днем позже в гостях встретится с "Сочи".

"Балтика" удержала "Зенит"

В Калининграде "Балтика" сыграла вничью с "Зенитом" со счетом 0:0. У петербургской команды из-за повреждения отсутствовал самый дорогой игрок прошедшего трансферного окна бразильский полузащитник Жерсон. "Балтика" до сих пор не потерпела не одного поражения в текущем сезоне РПЛ, на счету команды четыре победы и четыре ничьих. Калининградская команда и московский "Локомотив" остаются единственными, у кого нет поражений в этом сезоне чемпионата России. "Зенит" в пятый раз в этом сезоне потерял очки (четыре ничьих, одно поражение).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что команда допускала много ошибок во время матча с "Балтикой". "Игра, как и предполагалось, была очень эмоциональной, было много борьбы, длинных передач, подборов, мало голевых моментов, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Думаю, что "Балтика" сыграла хорошо, так, как она играет, в свою силу, использовала свои сильные качества: длинные передачи, подбор, давление. Мы, в свою очередь, очень часто ошибались в простых ситуациях, и наши атакующие действия сегодня, конечно... Не получилось у нас в атаке. Многое не получалось - где-то не хватало скорости, не хватало качества. В общем, думаю, не самая лучшая наша игра. Будем готовиться к следующему матчу. К сожалению, нам нужно приводить в общий тонус, общий баланс наших игроков, тех, кто приехал, вернулся из сборных, потому что им очень сложно. Но они молодцы".

Его коллега из "Балтики" Андрей Талалаев отметил, что получил удовлетворение от качества игры команды. "Особенно в первом тайме. Но с нашими амбициями, с нашим желанием, с нашим футболом, который мы показывали, мы понимали, что играем с "Зенитом", где очень много индивидуального мастерства, - сказал Талалаев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - И то, что нам удалось заставить такую организованную команду, классную именно по исполнительскому мастерству играть немножко не в свой футбол, а в тот футбол, который выгоден нам, - я считаю, что это заслуга наших парней".

"Балтика" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Зенит" с 13 очками идет 6-м. В следующем туре калининградцы дома встретятся с "Ростовом", петербургская команда на выезде сыграет с "Краснодаром" 21 сентября.

В другом матче дня "Сочи" в гостях уступил "Крыльям Советов" со счетом 0:2 в первой игре под руководством Игоря Осинькина, бывшего тренера самарской команды. В составе победителей отличились Иван Олейников и Владимир Игнатенко. "Крылья Советов" с 12 очками поднялись на 8-е место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" продолжает замыкать таблицу с 1 очком. В следующем туре самарская команда в гостях встретится с московским "Спартаком" 21 сентября, сочинцы на следующий день на своем поле сыграют с ЦСКА.

Программа восьмого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день казанский "Рубин" дома обыграл махачкалинское "Динамо" (1:0). 13 сентября "Оренбург" на выезде уступил "Пари Нижний Новгород" (1:3), "Динамо" на своем поле сыграло вничью в столичном дерби со "Спартаком" (2:2), "Локомотив" в гостях поделил очки с грозненским "Ахматом" (1:1), лидер чемпионата "Краснодар" при своих болельщиках оказался сильнее тольяттинского "Акрона" (2:1).