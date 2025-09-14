14 сентября, 22:43
Футбол в России

ЦСКА проиграл впервые с октября, "Зенит" потерял очки. Итоги восьмого тура РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Михаил Синицын/ ТАСС
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
© Михаил Синицын/ ТАСС
Армейцы в гостях уступили "Ростову", "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Балтикой"

ТАСС, 14 сентября. Программа восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье тремя матчами. В этот день калининградская "Балтика" отняла очки у петербургского "Зенита", самарские "Крылья Советов" победили "Сочи", ЦСКА уступил "Ростову", потерпев первое поражение в чемпионате с ноября 2024 года.

В заключительном матче дня ЦСКА на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1. Армейцы не могли рассчитывать на одного из лидеров атаки Кирилла Глебова, который получил повреждение в расположении сборной России. Единственный мяч на 7-й минуте забил бывший футболист ЦСКА, полузащитник и капитан "Ростова" Константин Кучаев. К его голу привела ошибка вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева - он отдал передачу на короткое расстояние на Ивана Облякова, но Кучаев перехватил ее и забил мяч.

Читайте также
Футболисты "Ростова" нанесли ЦСКА первое поражение в сезоне РПЛЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в чемпионате России по футболу

В конце первого тайма ЦСКА остался вдесятером, после подсказки видеоассистентов главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил защитника Милана Гайича за грубую игру. На 84-й минуте матча вторую желтую карточку получил бразильский полузащитник армейцев Матеус Алвес, поэтому гости доигрывали встречу вдевятером. ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ с 23 ноября 2024 года, тогда команда дома также уступила "Ростову" (1:2). Армейцы не проигрывали в чемпионате на протяжении 21 матча.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини остался недоволен качеством игры с "Ростовом", но защитил допустившего результативную ошибку Акинфеева. "Мы сегодня теряли мячи в первой, второй и третьей трети поля, проигрывали единоборства, не сделали то, что запланировали, матч, где не было наполнения, - сказал Челестини, комментарий которого приводит пресс-служба армейцев. - ЦСКА не играл так, как раньше, были ошибки, индивидуальные и коллективные. Ноль очков, что приносит очки - игра, коммуникация, тогда можно сражаться. Ошибка Игоря Акинфеева является единственной, которая меня не раздосадовала, если мы играем в такой стиль, футболист ошибается, то это уже моя вина. Ошибка Игоря - ошибка тренера. Мы еще 250 мячей потеряли за время матча, эти потери не имели ничего общего с планом игры, не было концентрации, было меньше желания и энергетики, чем у "Ростова". Поэтому ошибка Акинфеева - не проблема, такое случается".

"Ростов" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. ЦСКА с 15 очками идет 4-м. В следующем туре ростовчане 21 сентября на выезде встретятся с калининградской "Балтикой", ЦСКА днем позже в гостях встретится с "Сочи".

"Балтика" удержала "Зенит"

В Калининграде "Балтика" сыграла вничью с "Зенитом" со счетом 0:0. У петербургской команды из-за повреждения отсутствовал самый дорогой игрок прошедшего трансферного окна бразильский полузащитник Жерсон. "Балтика" до сих пор не потерпела не одного поражения в текущем сезоне РПЛ, на счету команды четыре победы и четыре ничьих. Калининградская команда и московский "Локомотив" остаются единственными, у кого нет поражений в этом сезоне чемпионата России. "Зенит" в пятый раз в этом сезоне потерял очки (четыре ничьих, одно поражение).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что команда допускала много ошибок во время матча с "Балтикой". "Игра, как и предполагалось, была очень эмоциональной, было много борьбы, длинных передач, подборов, мало голевых моментов, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Думаю, что "Балтика" сыграла хорошо, так, как она играет, в свою силу, использовала свои сильные качества: длинные передачи, подбор, давление. Мы, в свою очередь, очень часто ошибались в простых ситуациях, и наши атакующие действия сегодня, конечно... Не получилось у нас в атаке. Многое не получалось - где-то не хватало скорости, не хватало качества. В общем, думаю, не самая лучшая наша игра. Будем готовиться к следующему матчу. К сожалению, нам нужно приводить в общий тонус, общий баланс наших игроков, тех, кто приехал, вернулся из сборных, потому что им очень сложно. Но они молодцы".

Читайте также
Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Балтикой" в матче РПЛФутболисты "Сочи" проиграли "Крыльям Советов" в первом матче под руководством Осинькина

Его коллега из "Балтики" Андрей Талалаев отметил, что получил удовлетворение от качества игры команды. "Особенно в первом тайме. Но с нашими амбициями, с нашим желанием, с нашим футболом, который мы показывали, мы понимали, что играем с "Зенитом", где очень много индивидуального мастерства, - сказал Талалаев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - И то, что нам удалось заставить такую организованную команду, классную именно по исполнительскому мастерству играть немножко не в свой футбол, а в тот футбол, который выгоден нам, - я считаю, что это заслуга наших парней".

"Балтика" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Зенит" с 13 очками идет 6-м. В следующем туре калининградцы дома встретятся с "Ростовом", петербургская команда на выезде сыграет с "Краснодаром" 21 сентября.

В другом матче дня "Сочи" в гостях уступил "Крыльям Советов" со счетом 0:2 в первой игре под руководством Игоря Осинькина, бывшего тренера самарской команды. В составе победителей отличились Иван Олейников и Владимир Игнатенко. "Крылья Советов" с 12 очками поднялись на 8-е место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" продолжает замыкать таблицу с 1 очком. В следующем туре самарская команда в гостях встретится с московским "Спартаком" 21 сентября, сочинцы на следующий день на своем поле сыграют с ЦСКА.

Программа восьмого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день казанский "Рубин" дома обыграл махачкалинское "Динамо" (1:0). 13 сентября "Оренбург" на выезде уступил "Пари Нижний Новгород" (1:3), "Динамо" на своем поле сыграло вничью в столичном дерби со "Спартаком" (2:2), "Локомотив" в гостях поделил очки с грозненским "Ахматом" (1:1), лидер чемпионата "Краснодар" при своих болельщиках оказался сильнее тольяттинского "Акрона" (2:1).

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Краснодар"

8

6

1

1

19

20

5

15

2

"Балтика"

8

4

4

0

16

13

5

8

3

"Локомотив"

8

4

4

0

16

19

12

7

4

ЦСКА

8

4

3

1

15

15

7

8

5

"Рубин"

8

4

2

2

14

11

12

-1

6

"Зенит"

8

3

4

1

13

13

7

6

7

"Крылья Советов"

8

3

3

2

12

13

14

-1

8

"Спартак"

8

3

3

2

12

12

13

-1

9

"Динамо" М

8

2

3

3

9

9

9

0

10

"Ахмат"

8

2

3

3

9

9

10

-1

11

"Ростов"

8

2

2

4

8

8

12

-4

12

"Динамо" Мх

8

2

2

4

8

4

10

-6

13

"Оренбург"

8

1

4

3

7

10

13

-3

14

"Пари НН"

8

2

0

6

6

7

15

-8

15

"Акрон"

8

1

3

4

6

10

12

-2

16

"Сочи"

8

0

1

7

1

4

21

-17

  

Теги:
Российский футбол