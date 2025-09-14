В финале немцы победили команду Турции

ТАСС, 14 сентября. Сборная Германии со счетом 88:83 обыграла команду Турции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу и впервые с 1993 года стала победителем турнира. Встреча прошла в Риге.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Исаак Бонга, набравший 20 очков. У проигравших больше всех очков на счету центрового Альперена Шенгюна - 28.

В матче за третье место сборная Греции со счетом 92:89 обыграла команду Финляндии.

Сборная Германии во второй раз стала победителем чемпионата Европы. Ранее немцы выигрывали турнир в 1993 году. В 2005 году они завоевали серебряные медали, а в 2022-м - бронзовые. Сборная Германии является действующим чемпионом мира.

Команда Турции во второй раз стала серебряным призером чемпионата Европы. В 2001 году команда достигла такого же результата на домашнем турнире.

Чемпионат Европы принимали Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Сборная России, которая выигрывала турнир в 2007 году, отстранена от международных соревнований с 2022 года. Команда СССР становилась чемпионом Европы 14 раз.