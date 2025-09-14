Сборная Германии стала победителем турнира

ТАСС, 14 сентября. Баскетболист сборной Германии Деннис Шрёдер признан самым ценным игроком чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финальном матче сборная Германии со счетом 88:83 обыграла команду Турции. В игре за бронзовые медали греческие баскетболисты победили финнов (92:89).

В символическую пятерку, помимо Шрёдера, попали его партнер по сборной Франц Вагнер, словенец Лука Дончич, грек Яннис Адетокунбо и игрок сборной Турции Альперен Шенгюн. Все члены символической пятерки выступают за клубы Национальной баскетбольной ассоциации.