Пивоваров допустил возможность тренировок Смолова с "Динамо" в будущем

Ранее в клубе не разрешили футболисту потренироваться с командой

ТАСС, 15 сентября. Московский футбольный клуб "Динамо" рассмотрит возможность участия нападающего Федора Смолова в тренировочном процессе в будущем. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

С августа Смолов выступает в Кубке России за "Броук Бойз". Ранее футболист сообщил, что ему не разрешили тренироваться в "Динамо".

"Мы обсудили с ним этот вопрос, пусть это останется между нами. У нас нет никаких проблем. Просто у команды была важная игра с принципиальным соперником и необходимо было сосредоточиться на этом (в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги "Динамо" принимало московский "Спартак", встреча завершилась со счетом 2:2 - прим. ТАСС). Готовы ли вернуться к этому вопросу в будущем? Обязательно рассмотрим эту возможность", - сказал Пивоваров.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей и забил 16 голов.