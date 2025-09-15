НХЛ проводит расследование в отношении Митча Лава

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Помощника главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Спенсера Карбери Митча Лава временно отстранили от работы. Об этом сообщает пресс-служба клуба в X.

"Мы воздержимся от дальнейших комментариев до завершения расследования НХЛ", - говорится в сообщении клуба.

Лав работает в "Вашингтоне" с июня 2023 года. Клуб проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 в ночь на 9 октября. Команда на своем льду сыграет с "Бостоном".

Капитаном "Вашингтона" является российский нападающий Александр Овечкин.