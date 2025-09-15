Россиянка завоевала путевку по итогам турнира Grand Swiss

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил Екатерину Лагно с выходом в турнир претенденток и выразил надежду, что кто-то из россиянок выступит в матче за шахматную корону. Об этом он заявил ТАСС.

В понедельник Лагно сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой (Азербайджан) в заключительном, 11-м туре турнира Grand Swiss в Самарканде и обеспечила себе участие в турнире претенденток.

"Мы поздравляем нашу выдающуюся шахматистку с успешным отбором на турнир претенденток. В этом цикле две российские шахматистки поборются за выход на чемпионский матч и, надеюсь, кто-нибудь сыграет за корону, - сказал Филатов. - Наши мужчины тоже могут отобраться на претендентский турнир через Кубок мира и хочется верить, они последуют примеру женщин".

Турнир претенденток пройдет в 2026 году. Из россиянок на нем также сыграет Александра Горячкина. Победительница турнира претенденток сыграет в матче за звание чемпионки мира с обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.