Россиянка завоевала путевку по итогам турнира Grand Swiss

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российская шахматистка Екатерина Лагно показала хорошую игру на Grand Swiss и заслуженно попала на турнир претенденток. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

На Grand Swiss Лагно набрала 8 очков и обеспечила себе место в топ-2 турнира, которое дает право на участие в турнире претендеток.

"Хочу поздравит Катю с абсолютно заслуженным отбором на турнир претенденток, - сказал Смагин. - Она показала зрелую, уверенную игру. Был момент в девятом туре, когда она критически стояла в партии против казахстанской шахматистки, но смогла спастись, а в остальном играла абсолютно без провалов. Турнир очень напряженный и длинный, поэтому занять в нем место в двойке - это колоссальное достижение".

В последнем, 11-м туре Лагно сыграла вничью белыми фигурами с азербайджанкой Ульвией Фаталиеврй. "Что касается сегодняшней партии, то она завершилась очень быстро, но соперницы знали, на что шли. Кате не нужно было рисковать, а соперница понимала, что бороться за первые два места было практически нереально. Думаю, обе в этой ситуации поступили рационально", - отметил собеседник агентства.

Турнир претенденток пройдет в 2026 году. На нем также сыграет Александра Горячкина.