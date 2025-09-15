Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров отметил, что необходимо будет ввести "какие-то балансирующие меры"

ТАСС, 15 сентября. Вопрос введения потолка зарплат в клубах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо рассмотреть в случае ужесточения лимита на легионеров. Такое мнение "Спорт-Экпрессу" высказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Министерство спорта России не собирается вводить потолок зарплат в РПЛ, однако в случае договоренности клубов, он не будет препятствовать этому.

"Это вопрос регуляторный. Если ужесточается лимит, наверное, надо какие-то балансирующие меры вводить. В данном случае связанные с тем, сколько будут получать российские игроки. Потолок - это одна из возможных мер. Будет совещание, послушаем аргументацию, может, что-то выскажем", - сказал Пивоваров.