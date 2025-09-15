Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

По данным Международного центра спортивных исследований в футболе, стоимость 20-летнего полузащитника составляет €43,9 млн

ТАСС, 15 сентября. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков признан самым дорогим игроком Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стоимость 20-летнего полузащитника по версии CIES составляет €43,9 млн.

На втором месте в списке самых дорогих игроков РПЛ расположился полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк (€34,7 млн), тройку замкнул бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике (€33,4 млн).

Также в топ-10 футболистов по стоимости вошли бразилец Педро ("Зенит", €24,8 млн), Ярослав Гладышев ("Динамо", Москва, €20,5 млн), костариканец Манфред Угальде ("Спартак", €19,7 млн), Сергей Пиняев ("Локомотив", €19,6 млн), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва, €18,6 млн), бразилец Жерсон ("Зенит", €18,4 млн) и Кирилл Глебов (ЦСКА, €16,4 млн).

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива". В 2024 году игрока признали лучшим молодым футболистом чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он в 8 матчах забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи, на данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.