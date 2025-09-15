Путин наградил почетной грамотой дзюдоистов Адамяна и Тасоева

Также почетной грамотой награждена Тамара Лищенко

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой чемпионов мира по дзюдо Армана Адамяна и Инала Тасоева.

Также почетной грамотой президента РФ награждена бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года в командном турнире Тамара Лищенко.

Тасоеву 27 лет. Он является двукратным чемпионом мира в весовой категории свыше 100 кг (2023, 2025). Трижды дзюдоист побеждал на чемпионатах Европы.

28-летний Адамян является чемпионом мира (2023) и бронзовым призером турнира (2025) в весовой категории до 100 кг. В 2021 году он выиграл чемпионат Европы в командном турнире.