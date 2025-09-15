Также эксперт выделил "Барселону", "Реал" и ПСЖ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Английский "Ливерпуль" является главным фаворитом на победу в сезоне-2025/26 Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Новый сезон Лиги чемпионов стартует во вторник. На общем этапе "Ливерпуль" сыграет против испанских "Реала" и "Атлетико", итальянского "Интера", германского "Айнтрахта", нидерландского ПСВ, бельгийского "Юнион Сен-Жиллуа", французского "Марселя", азербайджанского "Карабаха" и турецкого "Галатасарая".

"Из лидеров Лиги чемпионов отмечу "Ливерпуль" и "Барселону". "Ливерпуль" и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играют сильно, - сказал Семин. - "Барселона" стала опытнее, и у них много талантливых молодых футболистов, которые будут еще больше прогрессировать. Также есть действующий победитель ПСЖ, есть "Реал". Эти четыре команды будут главными фаворитами. "Ливерпуль" поставил бы на первое место среди претендентов пока, но дальше все расставит турнир".

В финале прошлого розыгрыша ПСЖ обыграл "Интер" со счетом 5:0. Финал этого сезона пройдет 30 мая 2026 года в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".