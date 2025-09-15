Ранее группа экспертов изучала возможность эвакуации тела 31-летней биатлонистки, однако отказалась от этой идеи

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин сомневается в целесообразности эвакуировать тело погибшей в горах Пакистана двукратной олимпийской чемпионки немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер. Такое мнение он высказал ТАСС.

Дальмайер погибла при восхождении на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Спортсменка попала под камнепад 28 июля, ее напарница вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь утром 29 июля. Спасатели не могли добраться до спортсменки из-за угрозы нового камнепада.

"Не уверен в целесообразности эвакуации тела Дальмайер, тем более что сама она завещала оставить ее тело в горах. С другой стороны, высота 5 700 м, на которой она погибла, не такая уж и большая. В любом случае этим вопросом должны заниматься родственники", - сказал Пятницин.

По информации немецкого издания Bild, группа экспертов изучала возможность эвакуации тела 31-летней спортсменки, однако отказалась от этой идеи. Причина такого решения не объясняется.

Дальмайер на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.