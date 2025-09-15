Ранее Глейхенгауз сообщил, что Красноярск, где российские фигуристы проводили сборы, является его последней остановкой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Недопуск тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза на отборочный турнир фигуристов к Олимпиаде является наглостью. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Глейхенгауз на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал пост, в котором сообщил, что Красноярск является его последней остановкой. В Красноярске российские фигуристы проводили сборы.

"Я даже не могла предположить это, они совершенно обнаглели, - сказала Тарасова. - Нет у них такой власти, чтобы нашего хореографа, тренера снять с соревнований, они не имеют права это делать, это просто возмутительно. Кто защитит нас, кто этим вопросом займется? Такими темпами наши фигуристы могут одни в итоге на Олимпиаду поехать".

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян тренируется в группе Тутберидзе. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.

