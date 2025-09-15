Владимир Сидоренко стал победителем в мужском одиночном разряде, Элизабет Абраамян и Влада Воронина стали победительницами парного турнира

СТАМБУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Российские игроки в настольный теннис завоевали шесть медалей на международном турнире в Турции. Соревнования проходили в Стамбуле.

Владимир Сидоренко стал победителем в мужском одиночном разряде, обыграв в финале представителя Индии Сатияна Гнанасекарана. Бронзовую медаль завоевал Евгений Тихонов. Элизабет Абраамян и Влада Воронина стали победительницами парного турнира.

Абраамян также завоевала бронзу в одиночном разряде. В соревновании мужских пар Максим Гребнев и Лев Кацман заняли второе место. Сидоренко и Мария Тайлакова выиграли бронзу в миксте.

Турнир в Стамбуле проходил с 11 по 15 сентября. Его итоги пойдут в зачет мирового рейтинга. Россияне выступали на нем в нейтральном статусе. Ранее спортсмены из России выступали на турнирах в Тунисе и Казахстане, а также на Всемирной Универсиаде.