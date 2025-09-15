МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 74 кг. Соревнования проходят в Загребе.
В схватке за бронзовую награду Сидаков победил американца Дэвида Карра.
Ранее чемпионом мира в весовой категории до 61 кг стал российский борец вольного стиля Заур Угуев.
Сидакову 29 лет. Он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио и является трехкратным чемпионом мира.
Чемпионат мира в Загребе 21 сентября. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).