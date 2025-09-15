Бело-голубые проиграли в гостях "Барысу" со счетом 2:5

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" со счетом 5:2 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (25-я минута), Вячеслав Колесников (38), Майкл Веккьоне (51, 59) и Ализан Омирбеков (57). У проигравших отличились Максим Комтуа (1) и Никита Гусев (48).

"Динамо" проиграло четыре из пяти стартовых матчей в текущем регулярном чемпионате. Бело-голубые набрали 3 очка и занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету "Барыса" 6 очков, команда занимает 3-е место в Восточной конференции.

В следующем матче московское "Динамо" в гостях сыграет с "Адмиралом" из Владивостока 20 сентября. "Барыс" в тот же день встретится с "Северсталью" из Череповца.

В других матчах игрового дня "Автомобилист" из Екатеринбурга обыграл уфимский "Салават Юлаев" (4:2), омский "Авангард" в серии буллитов одолел минское "Динамо" (5:4), хабаровский "Амур" победил "Шанхай Дрэгонс" (5:4), а "Адмирал" обыграл "Сибирь" из Новосибирска (2:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Торпедо" 4 2 2 0 0 0 0 0 15-11 8 2 ЦСКА 4 3 0 0 0 0 0 1 9-5 6 3 "Шанхай Дрэгонс" 4 2 0 0 1 0 0 1 18-14 5 4 СКА 4 2 0 0 0 1 0 1 17-13 5 5 "Динамо" Мн 4 2 0 0 1 0 0 1 13-10 5 6 "Сочи" 4 1 0 1 0 1 0 1 11-10 5 7 "Локомотив" 4 1 0 1 0 1 0 1 11-11 5 8 "Северсталь" 4 2 0 0 0 0 0 2 9-7 4 9 "Спартак" 4 1 0 0 0 1 0 2 8-12 3 10 "Динамо" М 5 0 0 1 1 0 0 3 12-22 3 11 "Лада" 3 1 0 0 0 0 0 2 8-13 2