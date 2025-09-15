АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" со счетом 5:2 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (25-я минута), Вячеслав Колесников (38), Майкл Веккьоне (51, 59) и Ализан Омирбеков (57). У проигравших отличились Максим Комтуа (1) и Никита Гусев (48).
"Динамо" проиграло четыре из пяти стартовых матчей в текущем регулярном чемпионате. Бело-голубые набрали 3 очка и занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету "Барыса" 6 очков, команда занимает 3-е место в Восточной конференции.
В следующем матче московское "Динамо" в гостях сыграет с "Адмиралом" из Владивостока 20 сентября. "Барыс" в тот же день встретится с "Северсталью" из Череповца.
В других матчах игрового дня "Автомобилист" из Екатеринбурга обыграл уфимский "Салават Юлаев" (4:2), омский "Авангард" в серии буллитов одолел минское "Динамо" (5:4), хабаровский "Амур" победил "Шанхай Дрэгонс" (5:4), а "Адмирал" обыграл "Сибирь" из Новосибирска (2:0).
1
"Торпедо"
4
2
2
0
0
0
0
0
15-11
8
2
ЦСКА
4
3
0
0
0
0
0
1
9-5
6
3
"Шанхай Дрэгонс"
4
2
0
0
1
0
0
1
18-14
5
4
СКА
4
2
0
0
0
1
0
1
17-13
5
5
"Динамо" Мн
4
2
0
0
1
0
0
1
13-10
5
6
"Сочи"
4
1
0
1
0
1
0
1
11-10
5
7
"Локомотив"
4
1
0
1
0
1
0
1
11-11
5
8
"Северсталь"
4
2
0
0
0
0
0
2
9-7
4
9
"Спартак"
4
1
0
0
0
1
0
2
8-12
3
10
"Динамо" М
5
0
0
1
1
0
0
3
12-22
3
11
"Лада"
3
1
0
0
0
0
0
2
8-13
2
1
"Автомобилист"
4
3
0
0
0
0
0
1
17-10
6
2
"Авангард"
4
2
0
1
0
0
0
1
15-11
6
3
"Барыс"
4
1
1
1
0
0
0
1
14-11
6
4
"Трактор"
5
1
1
0
1
1
0
1
14-17
6
5
"Металлург"
4
1
0
1
1
1
0
0
13-11
6
6
"Амур"
4
2
0
0
1
0
0
1
11-10
5
7
"Адмирал"
4
1
0
1
1
0
0
1
7-6
5
8
"Нефтехимик"
4
1
1
0
0
0
0
2
12-16
4
9
"Ак Барс"
4
1
0
0
1
0
0
2
11-17
3
10
"Салават Юлаев"
4
0
1
0
0
0
0
3
9-14
2
11
"Сибирь"
3
0
0
1
0
0
0
2
2-5
2