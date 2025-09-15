Педро Санчес и его правительство поддержали действия протестантов, которые мешали проведению велогонки

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) осудил премьер-министра Испании Педро Санчеса и его правительство за поддержку действий протестантов, которые мешали проведению многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании". Об этом сообщает пресс-служба UCI.

14 сентября во время финального этапа "Вуэльты" в Мадриде прошла акция протеста, завершившаяся беспорядками. Недалеко от финишной черты группа манифестантов начала пинать защитные ограждения. В результате полиция применила силу против участников митинга, пострадали более 20 стражей порядка. В преддверии случившегося Санчес выражал свою поддержку участникам протестов. Недовольства были обусловлены участием в велогонке команды Israel Premier-Tech, по ходу многодневки ее попросили убрать из названия слово "Израиль".

"Мы сожалеем о том, что премьер-министр Испании и его правительство поддержали действия, которые могут помешать нормальному проведению спортивных соревнований, и в некоторых случаях выразили свое восхищение демонстрантами. Эта позиция противоречит олимпийским ценностям единства, взаимного уважения и мира. Она также ставит под сомнение способность Испании принимать крупные международные спортивные мероприятия, обеспечивая их проведение в безопасных условиях и в соответствии с принципами Олимпийской хартии", - говорится в заявлении пресс-службы UCI.

"UCI решительно осуждает эксплуатацию спорта в политических целях в целом и особенно со стороны государства. Спорт должен оставаться автономным, чтобы выполнять свою роль инструмента мира. Неприемлемо и контрпродуктивно, чтобы наш вид спорта получал удовольствие от своей универсальной миссии. Более того, существуют специальные платформы, где страны могут обсуждать свои разногласия", - добавили в организации.

3 сентября велогонщики не смогли доехать до финиша 11-го этапа из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу. Организаторы приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша. Дистанция 16-го этапа была сокращена на 8 км из-за участников акции протеста, перекрывших дорогу к финишу.