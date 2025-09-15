Ранее Роспутько получил российское гражданство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Александр Роспутько, который сбежал с Украины и приехал в Россию, впервые вышел на поле в составе футбольного клуба "Чайка" из Песчанокопского Ростовской области в матче 10-го тура чемпионата Лиги Пари (Первой лиги) с новороссийским "Черноморцем".

Роспутько вышел на замену на 57-й минуте. "Сашу Роспутько с дебютом за наш клуб", - говорится в сообщении клуба в телеграм-канале. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Черноморца".

Ранее на сайте Лиги Пари (Первой лиги) сообщалось, что Роспутько стал футболистом "Чайки" и получил российское гражданство.

В октябре 2023 года Роспутько не вернулся в расположение "Шахтера" после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". Портал Sport.ua сообщил, что футболист мог отправиться в Россию через Стамбул и подписать контракт с петербургской "Звездой". Причиной могли стать пророссийские взгляды спортсмена, из-за которых у него происходили конфликты с другими игроками команды. Позднее в "Звезде" опровергли информацию о подписании контракта с футболистом.

Роспутько родился в городе Горловка на севере ДНР. Ему 21 год, он провел четыре матча за сборную Украины среди игроков не старше 19 лет.