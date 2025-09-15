Чемпионат мира по борьбе

В финале россиянин уступил американцу Тренту Хидли

ТАСС, 15 сентября. Российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Соревнования проходят в Загребе.

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг Гаджимагомедов уступил американцу Тренту Хидли. Россиянин по ходу поединка вел со счетом 10:2, но в итоге проиграл - 10:13.

Российские борцы вольного стиля завоевали третью медаль на чемпионате мира в Загребе. Победителем турнира стал Заур Угуев (весовая категория до 61 кг). Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков стал бронзовым призером в весовой категории до 74 кг.

Гаджимагомедову 30 лет. Он впервые стал призером чемпионата мира. Борец является действующим чемпионом России.

Чемпионат мира в Загребе завершится 21 сентября. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).