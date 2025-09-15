Встреча завершилась победой "Родины" со счетом 2:0

ХИМКИ /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Матч 10-го тура футбольной Лиги Пари (Первой лиги) между московской "Родиной" и воронежским "Факелом" завершился массовой дракой.

Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась победой "Родины" со счетом 2:0.

После этого результата "Факел" упустил возможность возглавить турнирную таблицу. В активе команды из Воронежа 22 очка. Лидером является екатеринбургский "Урал" (23 очка). "Родина" одержала четвертую победу подряд и с 16 очками располагается на 7-й строчке.