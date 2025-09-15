Перед игрой прошел 10-минутный матч по хоккею с мячом с участием следж-хоккеистов, среди которых были и ветераны СВО

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) одержала победу в гала-матче "Бессмертная команда - вечно живые", посвященном хоккеистам - участникам Великой Отечественной войны, СВО и ветеранам боевых действий. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Игра прошла в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе, команда АЛХ выиграла у "Старой площади" (администрация президента России) со счетом 6:5. За победителей выступали двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира и призер Олимпийских игр Андрей Николишин, 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов - младший. Ломанов и семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин забросили по две шайбы, по разу отличились Николишин и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

"Важнейшее мероприятие, самое главное - со смыслом. Здесь и силы, и традиции, и честь, и достоинство, спортивная составляющая не имела никакого значения. Порадовал полный зал - здесь были и ребята с СВО, и представители силовых структур, и много молодежи. Символично, что кубок за победу передали юнармейцам, самое важное - продолжать эту традицию. Здесь и цели, и задачи, и возможность в очередной раз почувствовать себя единой командой, в сегодняшней игре было все это", - отметил Фетисов.

"Впечатления от игры только положительные, очень важное мероприятие. Как только меня пригласили, сразу решил, что еду в Москву. Спасибо организаторам и всем участникам, здорово, что люди не забывают героев и русский хоккей, который стал частью этой игры. Конечно, выступать на хоккейной площадке было немного непривычно, привык к более широкому пространству, но все-таки опыт игры в хоккей с шайбой у меня есть, играю раз в год", - сказал Ломанов-младший.

Перед игрой прошел 10-минутный матч по хоккею с мячом с участием следж-хоккеистов, среди которых были и ветераны СВО. В холле функционировала выставка "Из окопов - на стадионы". Она рассказывала о спортсменах - участниках ВОВ. Перед игрой на экране демонстрировали портреты хоккеистов - участников ВОВ и других вооруженных конфликтов.

Прошедший гала-матч стал открытием турнира на Кубок ветеранов Великой Отечественной войны им. генерал-полковника Б. П. Уткина.