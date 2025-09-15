Железнодорожники встретятся на выезде с "Акроном", в составе которого не будет Дзюбы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Программа четвертого тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник тремя матчами группового этапа. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Рубин", "Акрон" - "Локомотив" и "Пари Нижний Новгород" - "Динамо" (Махачкала).

В первом матче дня "Оренбург" на своем поле встретится с казанским "Рубином", игра начнется в 16:30 мск. Оренбуржцы и казанцы выступают в группе А, с 3 очками они располагаются на четвертой и третьей позициях соответственно. Их соперники по квартету петербургский "Зенит" (9 очков, первое место) и грозненский "Ахмат" (3 очка, второе место) проведут матч 17 сентября на "Газпром-Арене". "Рубин" и "Оренбург" уже встречались в первом туре Кубка России, победу на своем поле одержала казанская команда со счетом 2:0. В матче РПЛ игра в Оренбурге завершилась вничью со счетом 2:2. Оренбуржцы подходят к матчу с серией из четырех игр без побед, в последний раз "Оренбург" победил 17 августа - в матче с тольяттинским "Акроном" (2:1). В таблице РПЛ "Рубин" занимает пятое место, "Оренбург" идет 13-м.

Затем московский "Локомотив" в гостях сыграет с "Акроном", матч начнется в 18:45 мск. Не стоит ждать в составе тольяттинской команды 37-летнего нападающего Артема Дзюбу: он пропускает кубковые встречи из-за отдыха. В текущем сезоне форвард забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России. Команды выступают в группе D, "Локомотив" с 6 очками идет вторым, "Акрон" (5) располагается на третьей позиции. Матч их соперников - ЦСКА (7, первое место) и калининградской "Балтики" (0, четвертое место) - состоится в четверг в Москве. "Локомотив" подходит к игре с двумя победами подряд в Кубке России, но в чемпионате железнодорожники идут на серии из четырех ничьих. У "Акрона" ситуация хуже - пять поражений подряд во всех турнирах. В таблице РПЛ "Локомотив" идет третьим, "Акрон" - 15-м.

Завершит игровой день матч "Пари НН" - "Динамо" (Махачкала), который начнется в 20:45 мск. Махачкалинская команда возглавляет таблицу группы С с 8 очками, нижегородцы (3) идут третьими. Матч их соперников - "Спартака" (7 очков) и "Ростова" (0) - пройдет в четверг в Москве. "Пари НН" проведет первый матч после ухода Давида Мелика-Гусейнова с поста генерального директора клуба. В таблице РПЛ "Динамо" из Махачкалы занимает 12-е место, "Пари НН" идет 14-м.

Также в этом туре состоятся матчи "Крылья Советов" - "Краснодар" и "Сочи" - "Динамо". Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).