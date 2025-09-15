Российские поклонники футбола могут поболеть за Никиту Хайкина, Егор Сорокина, Матвея Сафонова и Александра Головина

ТАСС, 16 сентября. Новый сезон самого престижного клубного европейского турнира по футболу - Лиги чемпионов - стартует во вторник шестью матчами общего группового этапа. В первом туре болельщики смогут увидеть российских футболистов.

Как и в прошлом году, жеребьевка общего этапа прошла с использованием искусственного интеллекта. По новому формату в общем этапе участвуют 36 клубов, сначала вытягивался шар из первой корзины, к этому клубу ИИ подбирал автоматически соперников из разных корзин. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы будут объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды с 9-го по 24-е мест определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.

В стартующем сезоне поклонники футбола смогут увидеть сразу четыре новые команды, в двух из которых выступают российские игроки. В Лиге чемпионов дебютируют норвежский "Будё-Глимт" с вратарем Никитой Хайкиным, кипрский "Пафос", в котором одним из акционеров является россиянин Сергей Ломакин, казахстанский "Кайрат" с защитником Егором Сорокиным и бельгийский "Юнион". Один из дебютантов, "Юнион", стартует во вторник выездным матчем против нидерландского ПСВ, игра начнется в 19:45 мск. "Пафос" и "Будё-Глимт" проведут первые игры в среду - против греческого "Олимпиакоса" и чешской "Спарты" соответственно. "Кайрат" начнет позже остальных - в четверг казахстанская команда на выезде встретится с португальским "Спортингом".

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал двух дебютантов, которые, по его мнению, проявят себя лучше остальных на групповом этапе. "Больше всего международного опыта у "Будё-Глимта", этот клуб имеет определенные успехи. Также выделил бы "Кайрат". Ждем новый сезон с нетерпением", - сказал Семин ТАСС.

Во вторник также пройдут матчи "Атлетик" (Испания) - "Арсенал" (Англия), "Реал" (Испания) - "Марсель" (Франция), "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан), "Ювентус" (Италия) - "Боруссия" (Германия, Дортмунд) и "Тоттенхэм" (Англия) - "Вильярреал" (Испания). В среду состоятся игры ПСЖ (Франция) - "Аталанта" (Италия), "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия), "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания), "Аякс" (Нидерланды) - "Интер" (Италия). На четверг запланированы встречи "Брюгге" (Бельгия) - "Монако", "Копенгаген" (Дания) - "Байер" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия), "Айнтрахт" (Германия) - "Галатасарай" (Турция), "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания).

Россиян в Лиге чемпионов могло было быть пять, но нападающий Герман Онугха перешел 12 сентября из "Копенгагена" в турецкий "Кайсериспор".

О Сафонове и Головине

За клубы чемпионата Франции могут сыграть два российских футболиста - вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ) и полузащитник Александр Головин ("Монако"). Сафонов пока остается вторым вратарем в парижском клубе, уступая место в стартовом составе Люке Шевалье, но сохраняет шанс сыграть в Лиге чемпионов. Головин в выходные пропустил матч чемпионата Франции с "Осером" (2:1). Главный тренер монегасков Адольф Хюттер сообщил после игры, что Головина решили поберечь в преддверии главного еврокубкового турнира. В сообщении клуба отмечалось, что российский полузащитник пропускает игру из-за мышечного дискомфорта.

"Из лидеров Лиги чемпионов отмечу "Ливерпуль" и "Барселону". "Ливерпуль" и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играет сильно, - сказал Семин ТАСС. - "Барселона" стала опытнее, также у них много талантливых молодых футболистов, которые будут еще больше прогрессировать. Есть еще действующий победитель ПСЖ и "Реал". Эти четыре команды будут главными фаворитами. "Ливерпуль" пока поставил на первое место среди претендентов, но дальше все расставит турнир".

Немало известных футболистов пропустят общий этап Лиги чемпионов. В окончательную заявку своих клубов по разным причинам не были включены Федерико Кьеза ("Ливерпуль"), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Рахим Стерлинг ("Челси"), Габриэл Жезус ("Арсенал"), Аркадиуш Милик ("Ювентус"), Ромелу Лукаку ("Наполи"), Реми Кабелла ("Олимпиакос"), Матиас Тель, Джеймс Мэддисон и Деян Кулушевски (все - "Тоттенхэм").

Российские клубы по решению Союза европейских футбольных ассоциаций отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года. В рейтинге Россия получит наименьший балл - 4,333.

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в финале прошлого розыгрыша обыграл итальянский "Интер" со счетом 5:0. Финал нынешнего сезона пройдет 30 мая 2026 года в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".