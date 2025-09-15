Матч Первой лиги завершился массовой дракой

ТАСС, 16 сентября. Футболисты московской "Родины" извинились за драку после матча 10-го тура Лиги Пари (Первой лиги) с воронежским "Факелом". Об этом рассказал главный тренер "Факела" Игорь Шалимов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась победой "Родины" со счетом 2:0. Матч завершился массовой дракой.

"После [второго] гола игрок "Родины" показал жест - у нас все завелись. Была потасовка, но ничего жесткого вроде не было, потом три их игрока пришли в раздевалку, извинились и пожелали нам удачи. Они сказали, что не имели в виду никого лично, ни болельщиков, ни игроков, извиняемся, что спровоцировали эту историю", - сказал Шалимов.

"Факел" упустил возможность возглавить турнирную таблицу. В активе команды из Воронежа 22 очка. Лидером является екатеринбургский "Урал" (23 очка). "Родина" одержала четвертую победу подряд и с 16 очками располагается на 7-й строчке.