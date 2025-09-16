Аксель Бертумье отстранили на 12 матчей

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Регбистка сборной Франции Аксель Бертумье дисквалифицирована за неспортивное поведение за укус соперницы в матче плей-офф Кубка мира. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел 14 сентября в игре против команды Ирландии, в которой француженки одержали победу со счетом 18:13. Бертумье укусила ирландку Аифу Уэйфер.

15 сентября Независимый комитет по рассмотрению нарушений назначил Бертумье дисквалификацию на 12 матчей, француженка больше не сможет сыграть на Кубке мира. Бертумье принесла извинения Уэйфер и всей сборной Ирландии.

Женский Кубок мира по регби 2025 года проходит в Англии и завершится 27 сентября. Сборная Франции в полуфинале турнира сыграет с командой Англии, в другом полуфинале сборная Новой Зеландии встретится с соперницами из Канады.