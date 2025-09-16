Форма выполнена в привычных цветах клуба, а ее главным элементом является пикирующий орел в цветах американского флага

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Александр Овечкин снялся в ролике с презентацией третьего комплекта формы "Вашингтона" на предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеоролик опубликован пресс-службой клуба.

Третий комплект будет использован в 15 домашних матчах. Форма выполнена в привычных цветах клуба, а ее главным элементом явялется пикирующий орел в цветах американского флага, размещенный в центре джерси.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона Овечкин вошел в пятерку самых возрастных лучших снайперов своих команд в истории лиги. В апреле он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатов (894), сейчас в активе российского форварда 897 шайб. 17 сентября ему исполнится 40 лет.