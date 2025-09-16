Форма приурочена к 100-летию клуба

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Владимир Константинов поучаствовал в презентации формы к 100-летию команды. Об этом сообщила пресс-служба "Детройта".

Константинов появляется в видеоролике с презентацией формы наряду с некоторыми из действующих игроками команды.

"Болельщики "Ред Уингз" уже давно полюбили "Крылатое колесо", и мы хотели, чтобы наша форма в честь столетия клуба отражала его наследие, - сказал Райан Густафсон, президент и генеральный директор компании Ilitch Sports + Entertainment, владеющей клубом. - Этот дизайн чтит традиции, которые делают хоккей "Ред Уингз" по-настоящему особенным, и в то же время включает в себя значимые детали, чтобы отметить эту знаменательную веху в духе Детройта. Он отдает дань уважения выдающимся игрокам, определяющим моментам и, прежде всего, преданным болельщикам, которые сделали нас теми, кем мы являемся сегодня. Мы верим, что эта форма станет мощным напоминанием о нашей истории и вдохновит нас на ожидание незабываемых моментов, которые еще впереди".

28 октября 1995 года в составе "Детройта" впервые на лед вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В таком составе "Русская пятерка" играла до 1997 года. В июне 1997 года после победы "Детройта" в Кубке Стэнли в автомобильную катастрофу попали Фетисов, Константинов и массажист клуба Сергей Мнацаканов. Константинов и Мнацаканов получили тяжелые травмы, которые отразились на их дальнейшей жизни.

Мнацаканов умер в 2024 году на 72-м году жизни. Константинов остается прикован к инвалидному креслу, в результате черепно-мозговой травмы у него нарушены речь и память.