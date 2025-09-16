Действующее соглашение российского форварда с командой рассчитано еще на один сезон

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби поддерживает партнера по команде россиянина Евгения Малкина, но не обсуждает с ним его новый контракт. Об этом Кросби рассказал в интервью The Athletic.

Соглашение Малкина с "Питтсбургом" действует до окончания следующего сезона.

"Я не видел его все лето, - сказал Кросби. - Приятно немного пообщаться, но мы не обсуждали контракт. Его последний контракт, который был в стадии разработки, был решен в последнюю минуту. В том году мы не особо много говорили об этом. То же самое и с Крисом Летангом".

"Особенно сейчас, когда столько всего может произойти. Как товарищ по команде и друг, ты рядом, чтобы поддержать. Мы просто позволим событиям развиваться и посмотрим, что из этого получится", - добавил канадский форвард.

Малкину 38 лет, он выступает за "Питтсбург" с 2006 года и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Россиянин признавался лучшим новичком лиги (2007), лучшим игроком регулярного чемпионата (2012) и плей-офф (2009), также дважды становился лучшим бомбардиром "регулярки" (2009, 2012). В регулярных чемпионатах североамериканской лиги нападающий провел 1 213 матчей, набрав 1 346 очков (514 шайб + 832 результативные передачи), он является лидером среди российских игроков по числу голевых пасов и занимает второе место по количеству очков и заброшенных шайб. В плей-офф Малкин набрал 180 (67+113) очков в 177 играх и является рекордсменом по числу результативных действий среди отечественных игроков.

В составе сборной России Малкин стал двукратным чемпионом мира. Дважды он завоевывал серебряные медали турнира и три раза - бронзовые.