Глава государства отметил характер, мастерство и целеустремленность спортсмена

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Заура Угуева с победой на чемпионате мира 2025 года, отметив волевой характер и мастерство спортсмена.

"Вы продемонстрировали волевой характер, мастерство, целеустремленность. Убедительно доказали, что наша борцовская школа по праву считается одной из сильнейших на планете. Желаю вам здоровья и новых успехов. Так держать", - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Федерации спортивной борьбы России.

Россиянин стал чемпионом мира в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Загребе. В решающем поединке он победил Ахмада Мохаммаднежаджавана из Ирана.

Угуеву 30 лет. Он является олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Ранее в этом же весе спортсмен дважды становился чемпионом мира.