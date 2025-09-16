Патрику Руа нравится игра российского нападающего

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Главному тренеру "Нью-Йорк Айлендерс" Патрику Руа нравится игра российского хоккеиста Максима Шабанова. Комментарий Руа приводит пресс-служба клуба.

24-летний Шабанов подписал с клубом однолетний контракт. Россиянин не был задрафтован ни одним из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Мне очень нравится его игра. У него отличные самообладание и игра с шайбой. Мы рады тому, кого приобрели", - сказал Руа.

Нападающий на протяжении всей карьеры выступал за челябинский "Трактор". В прошедшем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги он набрал 67 очков (23 заброшенные шайбы + 44 результативные передачи) в 65 играх и стал третьим бомбардиром турнира. В плей-офф Шабанов забросил 10 шайб и сделал 10 голевых пасов и стал вторым бомбардиром Кубка Гагарина.