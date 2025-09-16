"Рубин" объявил о подписании контракта с футболистом Швецом

Соглашение рассчитано до конца сезона

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с полузащитником Антоном Швецом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел в "Рубин" до конца сезона-2025/26 в статусе свободного агента.

Швецу 32 года, до июля 2025 года он играл за грозненский "Ахмат". За восемь лет в клубе футболист провел 187 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Швец провел один матч за сборную России.

"Рубин" после восьми туров набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.