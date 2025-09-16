КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой между футболистами "Родины" и "Факела"

Потасовка произошла после завершения матча

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с футболистами московской "Родины" и воронежского "Факела", который произошел по итогам игры 10-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в понедельник на "Арене-Химки" и завершился победой "Родины" со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

"КДК РФС рассмотрит на заседании в пятницу инцидент, произошедший после матча "Родины" и "Факела". В данный момент изучаются рапорт делегата, протокол и видеоматериалы по этой игре. Комитет определяется с вызовом футболистов и официальных лиц матча для участия в заседании", - сказал Григорьянц.

"Факел" упустил возможность подняться на первое место в турнирной таблице. Команда из Воронежа набрала 22 очка. Лидером остается екатеринбургский "Урал", в активе которого 23 очка. "Родина" одержала четвертую победу подряд и с 16 очками идет 7-й.