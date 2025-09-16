Пономарев призвал не обращать внимания на оскорбления футболиста Ракицкого

Ранее украинский защитник нецензурно высказался о периоде карьеры в петербургском "Зените"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Украинский футболист Ярослав Ракицкий не имеет возможности выражать иную позицию, именно этим вызваны его оскорбления в адрес петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев.

Ранее Ракицкий, выступающий за одесский "Черноморец", нецензурно высказался о периоде карьеры в "Зените". При этом в интервью от 2021 года он отмечал, что горд выступать за "великий клуб "Зенит".

"Он живет же на Украине сейчас, чего еще хотите, конечно, так будет говорить, там много ненормальных, тем более если что-то скажет хорошее о России, - сказал Пономарев. - Был в ЦСКА [Понтус] Вернблум, поехал в Швецию, там стал поливать Россию, вот и все. Почему? Потому что по-другому у них нельзя, хотя здесь стал миллионером. Меня уже ничего не удивляет абсолютно, врут как сивый мерин в свою пользу. Это политика в первую очередь. Здесь не нужно обращать внимания".

Ракицкому 36 лет, он выступал за "Зенит" с 2019 по 2022 год, покинув клуб "по семейным причинам". За это время четыре раза становился чемпионом России, побеждал в кубке страны и два раза выигрывал Суперкубок России. Также, помимо "Черноморца", он играл за украинский "Шахтер" и турецкий клуб "Адана Демирспор".