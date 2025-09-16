25 июня должность покинул Георгий Брюсов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Роман Гришин утвержден на должность директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП.

Соответствующий приказ был подписан во вторник министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

25 июня должность покинул Георгий Брюсов. Как сообщил источник ТАСС, он был уволен по собственному желанию. В декабре 2020 года Брюсов был назначен исполняющим обязанности главы ЦСП, в должности его утвердили летом 2021-го.

Гришин в феврале 2025 года был назначен на должность замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва. В 2022 году за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции Гришин был награжден орденом Мужества, а в 2024 году — медалью "За отвагу".