Чемпионат мира по борьбе

Золото выиграл Заур Угуев, cеребро на счету Аманула Гаджимагомедова, бронзовым призером стал Заурбек Сидаков

ТАСС, 16 сентября. Российские борцы вольного стиля завоевали три медали на чемпионате мира в Загребе.

Золото в весовой категории до 61 кг на счету Заура Угуева. Серебряную медаль завоевал Аманула Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг). Бронзовым призером турнира стал Заурбек Сидаков (до 74 кг).

Российские борцы вольного стиля показали худший результат с 2017 года. Тогда россияне не завоевали ни одной золотой награды и выиграли три серебряные и две бронзовые медали.

Перед началом турнира стало известно, что в соревнованиях по вольной борьбе не выступит двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Он не получил визу.

Чемпионат мира в Загребе завершится 21 сентября. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.