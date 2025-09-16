Ткачев рассказал о заседании CAS по апелляции против ФШР и Дворковича

Исполнительный директор ФШР отметил, что CAS теперь будет работать над составлением арбитражного решения

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) выслушал апелляцию Федерации шахмат Украины против Федерации шахмат России (ФШР) и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича и будет работать над составлением арбитражного решения. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

"Сегодня прошло заседание CAS, в рамках которого стороны изложили свои правовые позиции. Теперь CAS будет работать над составлением арбитражного решения", - сказал Ткачев.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Решение было связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России.

Российская организация подала апелляцию на решение комиссии по этике 26 июня и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам. 13 сентября 2024 года апелляционная палата комиссии по этике FIDE отменила ранее вынесенное решение органа о лишении членства ФШР, удовлетворив апелляцию Федерации шахмат России. Решение о лишении членства было заменено на штраф в размере €45 тыс. Также палата отменила решение о вынесении выговора Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.