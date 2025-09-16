Джиенбаев назвал прорывом участие россиян в турнире по парусному спорту под флагом страны

Во вторник Мария Полтанова, выступавшая под российским флагом, стала победительницей Международной александрийской регаты в Египте в классе "оптимист"

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие российских спортсменов в международном турнире по парусному спорту под флагом страны является прорывом и "первой ласточкой" в процессе возвращения россиян на международную арену. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Во вторник россиянка Мария Полтанова стала победительницей Международной александрийской регаты в Египте в классе "оптимист". Также в турнире приняла участие россиянка Анна Быкова. В классе "лазер-радиал" она заняла 13-ю позицию. Спортсменки выступали на турнире под российским флагом.

"Несмотря на то что правление Международной федерации парусного спорта допустило нас в нейтральном статусе, мы благодарим их за сотрудничество, наши друзья в лице президента Федерации парусного спорта Египта Ахмеда Хабаша, главного тренера национальной сборной Мохамеда Гамаля и вице-президента парусного комитета и командора Яхт-клуба Египта Шерифа Морси приняли беспрецедентное решение и разрешили участвовать под флагом России. В результатах наконец-то красуется наш триколор. И первая победа в классе "оптимист". Будем считать это первой ласточкой 2025 года в сложном процессе возвращения российских яхтсменов на международную арену", - сказал Джиенбаев.