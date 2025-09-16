Команда из Азербайджана обыграла португальскую "Бенфику"

ТАСС, 16 сентября. Азербайджанский "Карабах" в гостях со счетом 3:2 обыграл португальскую "Бенфику" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш".

В составе победителей голы забили Леандро Андраде (30-я минута), Камило Дуран (48) и Алексей Кащук (86). У "Бенфики" отличились Энцо Барренечеа (6) и Вангелис Павлидис (16).

"Карабах" одержал первую в истории победу после прохождения квалификационных этапов Лиги чемпионов. Впервые команда из Азербайджана участвовала в групповом этапе в сезоне-2017/18. Тогда "Карабах" набрал два очка, дважды сыграв вничью с испанским "Атлетико", и занял последнее, четвертое место в группе.

В следующем туре "Карабах" 1 октября примет датский "Копенгаген", "Бенфика" днем ранее на выезде сыграет с английским "Челси".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.