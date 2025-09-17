По информации ряда СМИ, в организме хоккеиста были найдены следы кокаина

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация вокруг положительной допинг-пробы хоккеиста "Спартака" Ивана Морозова может быть недоразумением. Такое мнение ТАСС высказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

Во вторник "Спартак" объявил об отстранении Морозова от игр и тренировок команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств. Клуб сообщил, что запрещенный препарат попал в организм игрока вне рамок деятельности команды и медицинского штаба. Хоккеисту грозит длительная дисквалификация. По информации ряда СМИ, в организме Морозова были найдены следы кокаина.

"Зная Морозова, предполагаю, что это какое-то недоразумение, как и в ситуации с Анатолием Голышевым (нападающий "Автомобилиста" в апреле был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы - прим. ТАСС). Есть особенности организма, которые нельзя не учитывать, - сказал Бабаев. - Морозову могли что-то подсыпать, подбросить, необязательно надо было это вдыхать. Вариантов тут много, и ему предстоит себя защищать в суде. Если это все-таки произошло, он может уехать в хоккейные лиги Северной Америки и там продолжить карьеру, играть и доказывать, что это была случайность".

"Очень плохо, что такая информация [о наркотиках] выходит наружу, - продолжил он. - Считаю, что в Континентальной хоккейной лиге, ставшей независимой от Федерации хоккея России, как и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), должна быть своя служба, которая должна сама проводить тесты в анонимном порядке. В НХЛ такая система работает давно и четко и действует на стороне как клуба, так и игрока. Есть предупредительные моменты, а в этой ситуации на хоккеиста идет очень серьезное давление. В НХЛ такая система, что там не обвиняют человека, а помогают ему. А у нас навесят наказания и никакого предотвращения, чтобы помочь человеку справиться с этим. Надо в этом плане вести профилактическую работу, относиться бережно, потому что это здоровье ребят".

В 2019 году нападающий Евгений Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года в связи с тем, что в его допинг-пробе были найдены следы кокаина. В НХЛ, где игрок выступал, на него была наложена только трехматчевая дисквалификация. В начале февраля 2024 года Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Кузнецов завершил прохождение программы через месяц. Летом того же года он вернулся из Северной Америки в Россию и сезон-2024/25 провел в СКА.