Денис Лебедев назвал Виктора Агеева легендой бокса

Двукратный чемпион Европы умер в возрасте 84 лет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР по боксу Виктор Агеев был настоящим лидером и легендой. Об этом ТАСС рассказал бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Агеев скончался в возрасте 84 лет.

"Виктор Петрович - настоящая эпоха и легенда, лидер, - сказал Лебедев. - Рано или поздно все будут там. Это был хороший человек, который умел руководить. Всегда давал наставления, направлял молодых людей на правильный путь. Очень жаль и очень грустно".

Агеев побеждал на чемпионатах Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры боксера начал заниматься тренерской деятельностью, работал в ЦСКА. Среди его воспитанников - олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России, также он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.