МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил президента Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаила Рахлина знаком отличия "За наставничество". Это следует из соответствующего указа главы государства.

"За заслуги и популяризацию дзюдо в Российской Федерации и активную наставническую деятельность", - говорится в указе главы государства.

Михаилу Рахлину 48 лет, он является заслуженным тренером России. Ранее он был награжден орденом Почета и орденом Александра Невского. Рахлин возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга, образованную в 1993 году.

Отец Михаила Анатолий Рахлин был тренером Путина по дзюдо. Президент много раз вспоминал о нем как об одном из главных своих наставников. По словам Путина, тренер его буквально "вытащил со двора", а без этого "неизвестно, как бы все дальше сложилось".