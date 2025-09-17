Двукратного призера Олимпийских игр в августе отстранили за непредоставление информации о местонахождении

ТАСС, 17 сентября. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в беге на дистанции 100 м американец Фред Керли примет участие в "Олимпиаде на стероидах". Комментарий Керли приводит телеканал BBC.

"Я с нетерпением жду новой главы жизни и участия в Enhanced Games (официальное название "Олимпиады на стероидах" - прим. ТАСС)", - сказал Керли.

12 августа пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила о временном отстранении Керли за нарушение антидопинговых правил. Отмечалось, что причиной отстранения является непредоставление информации о местонахождении.

Керли 30 лет, он также завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже. Американец является трехкратным чемпионом мира.

Enhanced Games можно перевести как "Улучшенные игры". Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошла презентация соревнований, организаторы заявили, что они состоятся в мае 2026 года.

Проект подвергается критике со стороны Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и международных спортивных организаций, которые грозят спортсменам пожизненным отстранением от своих соревнований за участие в "Олимпиаде на стероидах".