В четырех матчах группового этапа петербургская команда набрала 12 очков из 12 возможных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома со счетом 2:1 обыграл грозненский "Ахмат" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром-Арене".

В составе победителей два гола забил Александр Соболев (43-я, 59-я минуты). У "Ахмата" отличился Надер Гандри (73).

В компенсированное ко второму тайму время Гандри получил прямую красную карточку и был удален с поля. Игрок, покидая поле, отдал футболку болельщику, однако главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев после просмотра видеоповтора отменил удаление. Гандри вернули футболку, и он продолжил матч.

"Зенит" обеспечил себе выход в плей-офф "пути РПЛ", команда набрала 12 очков и уже не опустится ниже первого места группы A. После четырех туров второе место занимает "Оренбург" (5 очков), далее идут казанский "Рубин" (4) и "Ахмат" (3).

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Рубином", "Ахмат" примет "Оренбург". Оба матча состоятся 30 сентября.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).