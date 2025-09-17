Российские фигуристы на первом за 3,5 года международном старте поборются за Олимпиаду

На турнире в Пекине выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе. Соревнования, которые пройдут в Пекине, станут первым международным турниром для российских фигуристов за 3,5 года - с Олимпиады в китайской столице.

В женском одиночном катании выступит Аделия Петросян, в мужском - Петр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Короткую программу на отборочном турнире к Олимпиаде одиночники представят 20 сентября, произвольную - 21 сентября, одиночницы - 19 и 20 сентября соответственно. Для попадания на Олимпийские игры в Италии фигуристам в одиночном катании нужно попасть в пятерку лучших.

Перед отправлением в Пекин фигуристы провели уже традиционный сбор в Красноярске. Такой же состоялся и перед Играми 2022 года. Как рассказал журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, в сборе приняли участие Петросян и Горбачева: "Психологическое состояние спортсменов, которые готовятся к турниру, сложно описать конкретным словом. На мой взгляд, все в порядке. Аделия готова участвовать в соревнованиях".

Петросян совместно с тренерским штабом решила не ставить новые программы для отбора - фигуристка покажет свою старую короткую программу под песни Майкла Джексона и прошлогоднюю произвольную "Танго". Гуменник подготовил две новые программы - короткую программу "Парфюмер" поставил тренер-хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, произвольную под музыку из сериала "Игра престолов" - серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух. Фигурист успел показать обе программы на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Однако в преддверии отбора в профиле Гуменника на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появилась информация о том, что он вернулся к прошлогодней произвольной программе "Онегин", также поставленной Авербухом. "В этом году мы изначально планировали новую программу, но, учитывая, что "Онегин" так и не был представлен на международной арене, мы держали идею вернуться к этой работе. Когда программа уже обкатана и известна, но при этом не показана на международных соревнованиях, такое решение выглядит логичным", - рассказал Авербух ТАСС.

Начало турнира

Первые официальные тренировки на пекинском льду пройдут уже 18 сентября. 19 сентября короткие программы покажут танцоры, спортивные пары и женщины. 20 сентября мужчины выступят с короткими программами, пары и женщины - с произвольными. Соревнования завершатся 21 сентября произвольными программами танцоров и мужчин. Турнир пройдет в Государственном дворце спорта Пекина, который был построен к Олимпийским играм 2008 года. В 2022 году здесь прошли соревнования по хоккею в рамках зимних Олимпийских игр.

15 сентября стало известно, что допуск для сопровождения Петросян на отборе в Пекине не получил Глейхенгауз. В пресс-службе ISU рассказали ТАСС, что тренер не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора на олимпийский квалификационный турнир фигуристов. Как сообщил ТАСС источник, тренер Гуменника Вероника Дайнеко отправилась вместе с ним в Пекин, а Этери Тутберидзе прилетела с грузинской командой. Также в пресс-службе ISU рассказали ТАСС о том, что флаги Российской Федерации и Белоруссии не могут быть подняты во время отборочного турнира.

На турнире в Пекине будут определены обладатели квот на Олимпийские игры: по пять в мужском и женском одиночном катании, шесть в парном катании (три дуэта) и восемь в танцах (четыре дуэта). Соперницами Петросян станут две чемпионки Европы - бельгийка Луна Хендрикс и представительница Грузии Анастасия Губанова. У Гуменника уровень конкурентов слегка ниже - в мужском одиночном катании выступят француз Франсуа Пито, южнокорейский фигурист Ким Хён Гём, бывшие россияне Георгий Рештенко (ныне представляющий Чехию), Генрих Гартунг (Германия) и Семен Данильянц (Армения). В турнире спортивных пар выступят бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, представляющие с нынешнего сезона Армению.