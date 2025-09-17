Мероприятие пройдет в Милане

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) начнется в четверг. Мероприятие пройдет в Милане.

В повестке заседания указано, что МОК ознакомится с обновленной информацией о деятельности олимпийского движения, комиссий и администрации МОК, также будут заслушаны отчеты оргкомитета Олимпийских игр 2026 года. Российская сторона ожидает решения вопроса участия спортсменов в зимней Олимпиаде и восстановления Олимпийского комитета России (ОКР). 15 июля министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев на итоговой коллегии Минспорта сообщил о том, что вопрос восстановления организации также будет рассмотрен на исполкоме.

"Возвращение российских спортсменов на мировую спортивную арену - это наша первейшая задача, - сказал Дегтярев. - Ключевое решение, которое мы ожидаем, - восстановление статуса Олимпийского комитета России. Исполком Международного олимпийского комитета рассмотрит этот вопрос в сентябре. Несмотря на достигнутые успехи, приоритетом остается полноценный допуск российских спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям, включая Олимпийские игры 2028 года в США".

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже отправлена в МОК.

На Восточном экономическом форуме в начале сентября министр также отметил, что без восстановления статуса ОКР полноценное возвращение российских спортсменов на международную арену невозможно. "Мы приветствовали избрание госпожи [Кирсти] Ковентри (президент МОК - прим. ТАСС). И сегодня она работает, наше досье находится в юридической комиссии МОК. Мы ждем решения исполкома МОК по восстановлению олимпийского комитета в своих правах. Без восстановления прав решать вопрос по допуску национальной сборной невозможно", - сказал Дегтярев.