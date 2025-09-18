Соревнования пройдут 19-21 сентября

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе вывела фигуристку Аделию Петросян на тренировку в преддверии отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Петросян, которая тренируется в группе Тутберидзе, и Петр Гуменник. Ранее стало известно, что тренер группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на олимпийскую квалификацию.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России.